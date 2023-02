Windturbineplan Altena gaat nog niet in de ijskast, ondanks een luid ‘nee’: ‘Geroep op basis van emotie’

‘Toegeven dat je de zorg niet meer aankunt, dat is zo lastig’

DRUNEN - Om mantelzorgers even op adem te laten komen, is er respijtzorg. Diverse organisaties en mantelzorgers bogen zich gisteren over dit thema in de Voorste Venne in Drunen. Dagvoorzitter Karin Bruers, zelf ook mantelzorger geweest, pleit voor een radicale oplossing.

10 februari