Zaalvoetbaltoernooi 073-Cup in Den Bosch gaat dit jaar niet door

DEN BOSCH - Het was decennialang een traditie in Den Bosch, maar dit jaar is er tussen kerst en oud en nieuw geen zaalvoetbaltoernooi voor eerste elftallen van de clubs uit de regio. Vanwege een gebrek aan animo besloot de organisatie van de 073-Cup om de stekker eruit te trekken.

,,Wij zijn na de zomer bij clubs gaan inventariseren of ze mee wilden doen, maar de reacties waren niet allemaal even enthousiast”, zegt Marc van Delft namens de organisatie. ,,Toen vroegen we ons al af of we er wel aan moesten beginnen. Uiteindelijk hebben we de knoop snel doorgehakt.”

De 073-Cup was in 2018 de opvolger van het befaamde ‘Den Bosch 800’ toernooi, dat de laatste jaren aan aantrekkingskracht had ingeboet. ,,Wij wilden ervoor zorgen dat Den Bosch tijdens de winterstop in een warme sporthal kon blijven genieten van de kunsten van de voetballers uit Den Bosch en omgeving”, aldus Van Delft.

De eerste twee edities, in 2018 en 2019, verliepen goed, volgens Van Delft, al moest hij toen ook halsoverkop vervangende ploegen regelen, doordat meerdere teams op het laatste moment afzegden. ,,Dat is vervelend, want je steekt er heel veel tijd en energie in en wil dan ook dat zoveel mogelijk clubs uit Den Bosch en omgeving meedoen.”

Gebrek aan animo

Volgens Van Delft zijn er meerdere aanwijsbare redenen voor het gebrek aan animo. Hij wijst op de afgelopen twee jaar dat het toernooi geen doorgang kon vinden vanwege corona. ,,Dat is heel ongunstig geweest voor ons. Wij hadden pas twee edities gehad en waren nog volop bezig om meer naamsbekendheid te krijgen. Ik denk dat het anders was geweest als we al vijf of tien jaar hadden bestaan.”

Daarnaast verdwenen de afgelopen jaren een aantal voetbalclubs in Den Bosch. RKJVV werd in 2017 als kleinste vereniging van Den Bosch opgeheven en OSC’45 en TGG fuseerden. Zij voetballen tegenwoordig onder de naam DBN’22. ,,En dan had TGG ook nog een aparte zaterdagtak die altijd met een team aan het toernooi meededen”, aldus Van Delft.

Geduchte concurrent

Wat ook niet hielp is dat de 073-Cup er vanaf het begin een geduchte concurrent bij heeft gehad. In Sint-Michielsgestel organiseert zaalvoetbalvereniging ZVS/Bodemflex gelijktijdig ook een zaalvoetbaltoernooi volgens hetzelfde principe: eerste elftallen van clubs uit de regio die tegen elkaar voetballen in de zaal. ,,Clubs als BMC uit Berlicum en Den Dungen hadden wij ook graag op ons toernooi gehad, maar doen nu daar mee.”

Hoewel de organisatie vanwege een gebrek aan animo een streep zette door het toernooi, wil zij komend jaar toch nog een keer proberen om het toernooi te organiseren, aldus Van Delft. ,,Ik heb ook veel berichten gehad van jongens die het jammer vonden dat het toernooi niet doorgaat.”