Zanger Flemming gaat fluitend door het leven: ‘Den Bosch is de mooiste stad van Nederland’

INTERVIEWDEN BOSCH – Hij zong een van de meest beluisterde zinnetjes van 2022. U weet wel: over dat het anders kan en hartje Amsterdam. Toch is de hoofdstad niet de plek waar Flemming zich het meest thuis voelt. ,,Ik ben ook gewoon een normale brabo van 26. Den Bosch is de mooiste stad van Nederland.”