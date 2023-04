‘Ziekelijk’ vinden SGP en VVA het onderwijsmateriaal Week van de Lentekriebels. Maar hun motie krijgt geen steun

LIVE eredivisie | Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk spelen inhaalduel

Met het lentezonnetje van vandaag is het haast niet meer voor te stellen, maar Go Ahead Eagles tegen RKC Waalwijk werd een aantal weken geleden afgelast door de sneeuwval. Vanavond wordt dat duel van vrijdag 10 maart ingehaald in Deventer. Je volgt de belangrijkste gebeurtenissen van dit duel hier live.