Zuster Schutte zag haar grote kinderwens nooit in vervulling gaan: ‘Ze heeft daar vele tranen om gelaten’

IN HERINNERINGWIJK EN AALBURG – Tiny Schutte-van den Berg was het gelukkigst in haar rol als kraamverzorgster. Tot haar eigen verdriet kon ‘Zuster Schutte’ zelf geen kinderen krijgen.