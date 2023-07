Bewolkt en gestage regenval op Ameland vandaag

Netbeheer­der Liander meldt knelpunten stroomnet in Friesland, Noord-Hol­land en Gelderland

Netbeheerder Liander heeft in de provincies Noord-Holland, Gelderland en Friesland weer nieuwe knelpunten op het stroomnet geïdentificeerd. Door de energietransitie en de grotere vraag naar elektriciteit bij bedrijven loopt het stroomnet al enkele jaren vol op verschillende punten in het land. Maar Liander heeft ook een knelpunt in Flevoland opgelost.