Bewolkte dag op Ameland

Agenten die Andries (28) uit Boelen­slaan doodscho­ten niet vervolgd

De drie politieagenten die in 2021 betrokken waren bij het doodschieten van Andries Booi (28) in het Friese dorp Boelenslaan, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie is na onderzoek van de Rijksrecherche van mening dat zij een gerechtvaardigd beroep kunnen doen op noodweer, zo staat in een maandag uitgebrachte verklaring.