D’ran of D’ronder: Burens burgemeester is geen vastgebakken, politieke grijze muis

Friese zangers gezocht voor koor van tv-spektakel The Passion

Friezen kunnen zich aanmelden voor een auditie om mee te zingen in het koor van tv-spektakel The Passion. Omroep KRO-NCRV is op zoek naar personen tussen de 18 en 45 jaar uit Friesland die ervaring of affiniteit hebben met meerstemmig zingen in het genre pop of gospel.

17 januari