Duizend stekelbaarsjes in Friesland krijgen zender ter grootte van hagelslagje om vispassages bij sluizen en gemalen te testen

Vakbonden en werkgevers woensdag in gesprek over kleine cao streekver­voer

Vakbonden en werkgevers gaan woensdag in gesprek over de cao multimodaal, de kleinere cao in het streekvervoer die geldt voor 1300 werknemers. Het betreft een verkennend gesprek, laat vervoerder Arriva weten. Eerder meldden bonden en werkgeversvereniging VWOV dat de onderhandelingen worden hervat voor een andere cao in het streekvervoer, die geldt voor 13.000 medewerkers.