Heldere dag in Ameland

Leeuwarder rijdt onder invloed en zonder rijbewijs voertuig de sloot in

Vrijdagavond rond 19:00 uur heeft de politie een melding binnengekregen over een auto in een sloot aan de Buorren in Lekkum. Het bleek te gaan om een 30-jarige Leeuwarder die de macht over het stuur van zijn auto was verloren.