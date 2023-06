Lekker weer op Ameland vandaag

Groen licht: Tall Ship Races 2026 toch naar Harlingen

Harlingen is toch nog gaststad van The Tall Ship Races. In 2026 strijkt het maritiem evenement met tallships vanuit de hele wereld van 3 tot en met 6 juli neer in de Friese zeehavenstad. Dat maakte de Engelse organisatie Sail Training International (STI) bekend.