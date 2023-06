Lekker weer op Ameland vandaag

docent over... ‘In het vm­bo-exa­men Fries zat gewoon een tekst van mezelf!’

Bijna 186.000 leerlingen namen de afgelopen weken deel aan de centrale schriftelijke examens. Dinsdag was de laatste dag van het eerste tijdvak, waarin veruit de meeste leerlingen hun eindtoetsen afronden. In deze rubriek beoordeelt telkens een leraar een eindexamen vmbo, havo of vwo. Dit keer bespreekt docent Joyce Folkertsma (27) van het CSG Bogerman in Koudum het vmbo-examen Fries.