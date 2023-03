Op Ameland is het aantal werklozen gedaald

Coureur De Vries kent F1-cir­cuit Jeddah alleen nog van simulator: ‘Het ziet er cool uit, snel en verrader­lijk’

Nyck de Vries kijkt uit naar zijn eerste Formule 1-race in Saudi-Arabië van aanstaand weekend. ,,Ik heb de race vorig jaar bijgewoond, maar ik heb nog nooit gereden op het circuit in Jeddah”, zei de coureur van AlphaTauri. De Vries, die bezig is aan zijn debuutjaar in de Formule 1, eindigde afgelopen week bij de GP van Bahrein als veertiende.