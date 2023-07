Zware regenbuien, maar soms ook zon op Ameland vandaag

Meer geld voor stikstof­maat­re­ge­len in noordelij­ke provincies

De drie noordelijke provincies stellen meer geld beschikbaar voor boeren die advies willen over het verminderen van de stikstofuitstoot. De eerste subsidiepot van 13,75 miljoen euro was snel leeg, daarom is er nog 8,75 miljoen euro beschikbaar gesteld.