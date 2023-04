1200 euro voor een studio van 38 vierkante meter: nog nooit was huren in Amersfoort zó duur

BBB komt op eigen houtje met voorstel om onderhande­ling in provincie Utrecht vlot te trekken

BoerBurgerBeweging wil met zeven partijen verder praten over de vorming van een nieuw dagelijks provinciebestuur in Utrecht. GroenLinks, dat ook is uitgenodigd, reageert met verbazing op de stap van de winnaar van de verkiezingen voor Provinciale Staten.