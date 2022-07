13 zwaar gehandicapten moeten vertrekken uit zorginstelling, maar een nieuwe woonplek is er niet

Nee, een keus hadden de dertien cliënten uit Amersfoort niet. Ze ontvingen een brief en kregen tijdens een bijeenkomst te horen dat zij moesten vertrekken. De boodschap was keihard en zorgde voor onrust. ,,En die is er nog steeds”, treurt directeur Marianne Velthuis. ,,Voor zes cliënten zoeken we nog plek, terwijl er geen personeel bij is gekomen.”