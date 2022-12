14 gigantische populieren gered van kettingzaag (én bewoners hoeven niet meer bang te zijn bij storm)

Zin om 300 kerststal­len te bekijken? Dat kan in de tuinen van deze gemeente

Kinderkerststallen, wandkleden, schilderijen; de variëteit is groot langs de kerststallenroute in Baarn. In meer dan 300 tuinen is er een tafereeltje te bewonderen. Het overgrote deel is door de bewoners zelf gemaakt.

26 december