14 windturbines en 4 zonnevelden: dit zijn de voorlopige plannen in en rondom Amersfoort

Nieuwe coalitie met Amersfoort2014 en Partij voor de Dieren is ongekend: ‘Totaal andere koers varen’

Amersfoort slaat een totaal nieuwe weg in. D66, GroenLinks, CDA, Amersfoort2014 en Partij voor de Dieren moeten samen een nieuwe, progressieve, sociale en groene coalitie gaan vormen, zo luidt het eindadvies van de informateur. Terwijl Partij voor de Dieren nu in nog geen enkele gemeente in Nederland op het pluche zit. Ook voor Amersfoort2014 is besturen nieuw.

7 april