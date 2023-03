15 jaar bij Sofie aan Tafel: 'We zoeken Amersfoortse Sofies'

indebuurt.nlNieuwe mensen leren kennen, op visite bij iemand die je helemaal niet kent of mensen in huis uitnodigen die daar anders nooit zouden komen: het zijn een paar van de dingen die Sofie aan Tafel waarmaakt.

Al vijftien jaar kun je via Sofie aan Tafel nieuwe mensen leren kennen. Door samen te eten, iets te drinken en vooral veel te kletsen, helpt de organisatie dat Amersfoorters met nieuwe contacten leggen. Op 24, 25 en 26 maart is het tijd voor een nieuwe editie!

Hoe werkt Sofie aan Tafel

Via de website kun je je aanmelden als thuischef. Je krijgt dan een goodiebag met uitnodigingskaarten. Hiermee kun je mensen bij je thuis uitnodigen voor het ontbijt, lunch of diner. Jij kookt voor ze en zo leer je nieuwe mensen kennen.

Sofie aan Tafel

Sofie verscheen in de verkeerslichten bij het gemeentehuis in Amersfoort tijdens de eeuwwisseling. In 2007 ontstond Sofie aan Tafel, om mensen met elkaar te verbinden ter ere van het 750-jarige bestaan van Amersfoort. In dat eerste liet de stichting al zo’n 10.000 inwoners met elkaar een vorkje meeprikken.

Jubileumjaar

Omdat de stichting nu 15 jaar bestaat, organiseren ze zelf een bijzondere editie van Sofie aan Tafel. “Op 25 maart dekken we de tafel in onze Home of S.M.I.L.E. in Hoogland-West”, schrijft Helma van Schendel, bestuurslid van Sofie aan Tafel. “Van 12.00 tot 13.30 uur gaan we lunchen. Hiervoor zijn we op zoek naar zo veel mogelijk mensen die Sofie of Sofie heten om aan te schuiven.”

Heet jij Sofie of Sophie? Dan kun je een mailtje sturen naar de redactie om aan te schuiven.

