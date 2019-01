18 meter hoge opblaaskerk op de Hof als protest tegen Nashville-verklaring

,,In deze kerk staan meer mensen dan de 200 predikanten die de Nashville-verklaring hebben ondertekend. Zoveel steun is heel fijn,” roept voorzitter Jos Houtveen van Stichting Keiroze Amersfoort gisteren aan het einde van de viering in de 18 meter lange roze opblaaskerk. De Amersfoortse LHBTI-gemeenschap reageert hiermee op de Nashville-verklaring die vorige week verscheen over de manier waarop volgens de orthodox-protestante kerk christenen met homoseksualiteit en transgenders om moeten gaan. Tijdens de viering in de roze kerk werd onder andere gezongen door het Amersfoortse roze koor Roca Rosa, gesproken door de Amersfoortse stadsdominee Dominiek van Loo, wethouder Cees van Eijk en transgenders Yana en Tanya.