20.000 kippen dood door schuurbrand in Barneveld

Debuut Nijkerkse Ella in grote jeugdmusi­cal

8:30 De 13-jarige Ella Kemp speelt voor het eerste mee in een grote theaterproductie van het Nationaal Jeugd Musical Theater. De Nijkerkse heeft een rol gekregen in de musical Kruistocht in Spijkerbroek. De musical is op vrijdag 2 november in Flint te zien.