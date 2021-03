25 bewoners geëvacueerd na brand in woonzorgcentrum Amersfoort

column Een referendum over westelijke rondweg had een boel bomen, geld en frustratie gescheeld

27 maart Eigenlijk ben ik een verklaard tegenstander van het referendum. Het is alleen maar een instrument om iets tegen te houden. Of om je ontevredenheid te uiten, zie het Oekraïne-referendum. We kiezen niet voor niets iedere vier jaar onze bestuurders, die gooien er hun ziel en zaligheid in en bijten zich vast in dossiers. Zodoende kunnen ze veel betere beslissingen nemen dan wij burgers vanaf de zijlijn.