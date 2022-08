361 dagen per jaar is dit idyllische stukje Amersfoort vergrendeld, maar binnenkort gaat het éven open

Papieren, tekeningen en kleding: álles dat in de keet lag opgeslagen, is door de vlammen verzwolgen

Papieren, tekeningen en kleding. Alles wat er in de bouwkeet aan de Tiellaan in Vathorst lag, is in rook opgegaan. De medewerkers gingen maandagochtend wel weer gewoon aan het werk. Of er sprake is van brandstichting is nog niet bekend.

22 augustus