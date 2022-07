40 jaar na Amerikaanse hitserie zijn hier de ‘nieuwe’ Golden Girls, maar dan met missie op de werkvloer

Immens populair dancefesti­val Into the Woods krijgt een zusje, Bosspot: ‘Dit is er nog niet in Amersfoort’

Dertien jaar geleden begon KultLab Amersfoort in september met Into the Woods, het elektronische muziekfestival in het openluchttheater. Het bosrijke decor inspireert om nóg meer cultuur naar de Keistad te halen. Onder de naam Bosspot wordt in augustus een negental optredens verzorgd.

12:52