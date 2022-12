40 jaar oude gymzaal in Amersfoort wordt gesloopt en vervangen door sporthal van 2,6 miljoen euro

Bakkers boos over dichtgooi­en zaak: ‘We dachten dat we op eerste kerstdag open mochten zijn’

Bakkers op en rond winkelcentrum Neptunusplein in Amersfoort hebben op eerste kerstdag tegen de regels in hun deuren geopend. De eigenaren zeggen zich echter van geen kwaad bewust te zijn. ,,Ik zit hier al 14 jaar en heb op feestdagen nog nooit iemand van handhaving gezien”, aldus Mehmet Akcan, eigenaar van bakkerij Hisar in het hart van de wijk Kruiskamp.

10:29