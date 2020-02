49 verzetslieden uit de oorlog voor het eerst als groep herdacht op plaats van hun executie bij Kamp Amersfoort

De massa-executie aan het einde van de schietbaan van Kamp Amersfoort was onderdeel van de grootste wraakactie van de Duitsers in Nederland tijdens de oorlog. Daarbij werden op verschillende plekken in Nederland in totaal 263 mensen gedood. De groep van 49 in Amersfoort maakte daar deel van uit.

De aanleiding voor deze massafusillade was de onbedoelde aanslag van verzetslieden twee nachten daarvoor op de hoogste SS-chef in Nederland, Hanns Rauter. De verzetslieden hadden het eigenlijk voorzien op een vrachtwagen met varkensvlees, maar kwamen per toeval Rauter en de zijnen tegen en belandden in een vuurgevecht. Rauter raakte zwaargewond en enkele vaste medewerkers werden gedood.

Wraak

In de daaropvolgende dagen namen de Duitsers op verschrikkelijke wijze wraak door op verschillende plaatsen mensen om het leven te brengen. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, de Waalsdorpervlakte en de Woeste Hoeve, de plek van het vuurgevecht. De 49 mannen die bij Kamp Amersfoort werden gedood zaten op een enkeling na eerst gevangen in het Oranjehotel te Scheveningen. Ruim de helft van de omgebrachte mannen is afkomstig uit de gemeente Den Haag.

De herdenking op 8 maart vindt plaats aan het eind van de schietbaan van Kamp Amersfoort. Daar stierven de verzetslieden en werden zij aanvankelijk begraven door de bezetter. De ceremonie zal worden bijgewoond door ruim driehonderd nabestaanden. Daarbij is ook een hoogbejaarde broer van een slachtoffer aanwezig die met zijn broer in het Oranjehotel had gezeten voordat zijn broer werd gefusilleerd.