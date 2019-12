90-jarige Amersfoorter schrijft brief over beroving in eigen huis: ‘Daders beseffen niet wat ze mensen aandoen

In een handgeschreven brief legt de oude man uit wat hem die avond op maandag 4 november is overkomen. In zijn woning aan de Reijmerinkstraat in de wijk Rustenburg is de 90-jarige man druk in de weer met het uitzoeken van de kerstversiering. Omdat hij in zijn omgeving veel heeft gehoord over babbeltrucs aan de deur is hij extra op zijn hoede als er om 19.00 uur bij hem wordt aangebeld. Dat maakt de zaak volgens de agente in de uitzending vanavond, dan ook ‘extra schrijnend’.