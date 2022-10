91-jarige vrouw voor 1600 euro opgelicht via bankpasfraude, politie op zoek naar tips

De bejaarde vrouw krijgt dinsdag 16 augustus een telefoontje met de boodschap dat er gefraudeerd is met haar rekeningen. Ze zei dat haar zoon haar rekeningen beheert, maar ze vertrouwde de vrouw aan de telefoon. De 91-jarige deelde haar pincodes en deed haar bankpassen in een envelop met een speciale code erop. Terwijl ze nog aan de lijn hangt, belt er een koerier aan om de enveloppe op te halen.

Nog drie kwartier aan de lijn

Nadat de enveloppe was opgehaald was er in totaal nog drie kwartier telefonisch verkeer tussen de vrouw en de oplichters. Zonder dat de vrouw er vanaf wist, werd er ondertussen in Leusden drie keer gepind voor in totaal 1600 euro. Daarna zei de vrouw aan de telefoon dat alles weer veilig was en hing op.