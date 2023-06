Aangestelde interim-directeur na Rusthof-rel rond paranormale seances mag definitief blijven

Invallen in Amersfoort en Nijkerk in internatio­naal onderzoek miljoenen­frau­de in autobran­che

In een gigantisch internationaal onderzoek rondom fraude in de autobranche heeft de FIOD invallen gedaan in Amersfoort en Nijkerk. De actie was onderdeel van een groter geheel, waarbij criminelen naar schatting 225 miljoen euro wisten binnen te halen.