Aangifte van 42 nabestaanden tegen seancegroep en directeur Rusthof: ‘Wij zijn intens geraakt’

‘Lever uw bankpas en pincode in’, sms'te Amersfoort­se cybercrimi­neel naar nietsver­moe­den­de rekening­hou­ders

We zouden het onderhand moeten weten: reageer niet op mails of sms-berichten over zoiets gevoeligs als het vervangen van een bankpas. Dat gebeurt altijd per officiële brief. Toch tuinden vijftien rekeninghouders volgens justitie in de digitaal verpakte leugens van een 19-jarige inwoner van Amersfoort.

25 november