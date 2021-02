Aanrander die jonge vrouw (18) probeerde te wurgen in Indische Buurt was net vrij uit tbs-kliniek

De man die afgelopen najaar in de Indische Buurt in Amersfoort een jonge vrouw van haar fiets zou hebben getrokken en met veel geweld zou hebben aangerand , is een net vrijgelaten tbs’er. Dat bleek maandag op een regiezitting van de rechtbank in Utrecht. Het proces tegen de 40-jarige Nijmegenaar vindt half maart plaats.

Verdachte Osmar R. werd in 2010 veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf en tbs voor het doodschieten van een dakloze. Hij kwam vorig jaar vrij. De tbs-behandeling werd gestaakt zodat hij zich kon voorbereiden op terugkeer in de samenleving. Inmiddels is het tbs-regime hervat.

Volgens het Openbaar Ministerie in Utrecht probeerde R. op de avond van 9 september 2020 op het Sabapad in Amersfoort-Zuid een 18-jarige fietster tot twee keer toe te wurgen. Het gebeurde op 50 meter van haar ouderlijk huis.

Bewusteloos

De Amersfoortse was op bezoek geweest bij een vriendin toen ze om 22.00 uur op het fietspad dat parallel loopt aan de Curacaolaan werd gegrepen door een man die haar wild om zich heen zwaaiend tegemoet liep. Hij trok zijn slachtoffer van de fiets en sprong bovenop haar. De verdachte drukte zijn handen op de keel van de jonge vrouw totdat ze het bewustzijn verloor. Op het moment dat ze bij kennis kwam, deed hij een tweede poging haar te verstikken. Toen ze opnieuw bijkwam, stompte de man haar hard in de maagstreek.

Het geschreeuw van het slachtoffer werd thuis gehoord door haar broer, vertelde de moeder daags na de aanval op haar dochter in het AD. De jongen had echter geen idee dat het om zijn zus ging. Ze wist zich uiteindelijk te bevrijden uit de greep van haar aanvaller en naar huis te rennen. Ze kwam volgens de moeder verwond en totaal overstuur binnen lopen.

Nadat de familie van het slachtoffer 112 had gebeld, startte de politie een klopjacht op de dader. Hij werd ondanks de inzet van speurhonden en een helikopter met zoeklicht boven Amersfoort-Zuid niet aangetroffen, maar zou de volgende dag na het bekijken van camerabeelden elders worden gearresteerd.

Onrust

Het nieuws over de aanranding leidde tot de ongerustheid onder ouders van schoolgaande kinderen en tieners. Omdat het Sabapad druk wordt gebruikt door scholieren van en naar middelbare scholen in de omgeving, werden de schooldirecties overstelpt met telefoontjes.

In de buurt deden verhalen de ronde over meerdere aanrandingen rond dezelfde tijd. Bij de krant meldde zich een inwoonster uit Amersfoort die vertelde dat ze dezelfde avond op het Sabapad ternauwernood aan de aanrander was ontkomen. De rust in de wijk keerde pas terug toen de politie in de loop van donderdag bekend maakte dat er een verdachte achter slot en grendel zat.

Gefilmd

Otman R. was in tegenstelling tot het slachtoffer, haar vader en haar advocaat niet aanwezig op de tussentijdse zitting. De officier van justitie sorteerde alvast voor op ‘een herhaling van tbs met dwangverpleging’ voor de verdachte, die de bewuste avond in Amersfoort gefilmd zou zijn door bewakingscamera’s langs het fietspad. De advocaat van het slachtoffer hoorde voor het eerst over zijn tbs-achtergrond.

De meervoudige strafkamer in Utrecht zal tijdens het proces op 17 maart een medisch deskundige horen over het letsel dat het slachtoffer opliep. Het meisje of haar advocaat zal in de rechtszaal een verklaring voorlezen over de gebeurtenissen van die avond en de gevolgen. Verdachte Otman R. blijft tot die tijd in voorlopige hechtenis. Hij is verplicht om aanwezig te zijn bij de behandeling van zijn zaak.

