Aanslagplegers nog op vrije voeten, maar woningen heropend: ‘Geen informatie dat er wél gevaar is’

Gauw de auto voltanken, want zaterdag stijgen de prijzen: ‘Schandalig, vooral voor mensen met kleine beurs’

Topdrukte is het donderdag nog niet, maar de benzinepompen in de regio Amersfoort zien dezer dagen wel veel mensen die nog ‘even komen tanken’. Zaterdag wordt benzine zo’n 14 cent duurder en diesel 10 cent. ‘Schandalig’, is een veelgehoorde uitspraak aan de pomp. Vrijdag wordt het naar verwachting erg druk.