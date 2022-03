Aantal auto-inbraken in Amersfoort flink toegenomen (en dit kun je zelf doen om dat te voorkomen)

Het is voor de politie een ware plaag; de bende die in Amersfoort veelvuldig in auto’s inbreekt. In de eerste tweeënhalve maand dit jaar zijn er maar liefst 92 aangiftes binnenkomen. ,,Er is een duidelijke toename zichtbaar”, laat de politie desgevraagd weten. ,,Tijdens de surveillance zijn we extra alert, maar wij kunnen niet over tegelijk zijn.”