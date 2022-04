Aantal opgevangen Oekraïners verschilt sterk per gemeente

Sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel, schreven ruim 27.000 Oekraïners zich in bij een Nederlandse gemeente. Ruim een derde van hen is kind en van de volwassenen is het meerendeel vrouw. Dat meldt het CBS vrijdag. Het aantal Oekraïense vluchtelingen per gemeente verschilt sterk. Hoe zit dat in Amersfoort?

De meeste vluchtelingen worden opgevangen in Rotterdam: bijna 1500. Daarna volgen Amsterdam (958), Groningen (573) en Eindhoven (543). Wat opvalt is dat de kleinere gemeenten Amstelveen, Ede en Venlo meer Oekraïense vluchtelingen opvangen dan de gemeente Utrecht.

Amersfoort heeft tot nu toe 86 Oekraïense vluchtelingen kunnen opvangen. Woensdag werd daar de tweede opvangplek geopend. Deze nieuwe opvanglocatie bevindt zich aan de Plotterweg in Hoefkwartier. Hier is plek voor tweehonderdvijftig mensen.

Met name de gemeente Renswoude springt eruit. In deze Utrechtse gemeente schreven 79 Oekraïners zich in, dat zijn er zo’n honderdveertig per tienduizend inwoners. Ongeveer zeven keer zo veel als in Rotterdam. Ook in Noord-Beveland (62,6 per tienduizend inwoners), Montfoort (56,4) en Westerwolde (50,1) hebben relatief veel Oekraïners zich gevestigd.

Inschrijvingen

ANP/LocalFocus heeft ook het aantal inschrijvingen per provincie berekend. Tot dusver schreven Oekraïners zich het vaakst in bij een gemeente in de provincie Groningen (20,5 per tienduizend inwoners) of Zeeland (20,2). Noord-Brabant, Utrecht en Limburg verwelkomden juist een stuk minder vluchtelingen. De absolute en relatieve aantallen per provincie kun je hier bekijken.

Het CBS laat weten dat de hoge, relatieve aantallen in sommige gemeenten toe te schrijven zijn aan ‘lokale initiatieven om grote groepen vluchtelingen op te vangen’, bijvoorbeeld in lege kantoorpanden. Dit gebeurt ook in het Van der Valk Hotel in Amersfoort.

Ongeveer 5 procent van de ingeschreven personen heeft niet de Oekraïense nationaliteit. Van een kwart is de nationaliteit niet bekend. Volgens het CBS gaat het dan vaak om kinderen die nog geen eigen paspoort hebben.

