Aanwezigheid das blokkeert plan voor opvang Oekraïners in Soest: ‘Op zoek naar andere plek’

Met video Zes mensen kregen een confetti-ka­non, en ineens was uniek kunstwerk ter waarde van 1200 euro geboren

Zes mensen met een confetti-kanon, de gedachte aan een boot en de magische kracht van de Barneveldse illusionist Bart Uriot. Die ingrediënten hebben in een fractie van een seconde een kunstwerk opgeleverd ter waarde van 1200 euro. Het werk is te zien in een kunstgalerie in Amsterdam.

5 oktober