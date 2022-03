Aardverschuiving in Amersfoort: ruk naar links, VVD voor het eerst in decennia buitenspel gezet

Het is een regelrechte politieke aardverschuiving: de VVD, verliezer van de verkiezingen, is na een eerste gesprek met informateur Kiki Hagen veroordeeld tot de oppositiebankjes. Dat wordt wennen, want de VVD zit al decennialang onafgebroken in het stadsbestuur. ,,In elk geval de hele 21ste eeuw’’, zegt Maarten Flikkema. ,,Ik kan me niet herinneren dat we er niet bij zaten. Jammer, maar ik koester geen wrok. Als je een links-progressieve coalitie wil, is het logisch dat je niet bij ons uitkomt. Anderzijds: wij zijn wel een betrouwbare partner.’’