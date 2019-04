Actie voor behoud postbode in Soesterberg: ‘Ik heb hier veel verdriet van’

,,Ik heb 10 jaar lang met ontzettend veel plezier en passie pakketten bezorgd in Soesterberg. Per 1 mei 2019 zal ik mijn vaste route op moeten geven. Ik heb hier veel verdriet van, maar helaas ook geen invloed op. Ik wens mijn vaste klanten goede dienstverlening toe in de toekomst. Ik hoop op vervangers die dit werk net zo accuraat en vol gedrevenheid zullen uitvoeren als ik de afgelopen 10 jaar gedaan heb.”, aldus Ruud Kesler op zijn Facebookpagina .

Initiatiefnemer voor de actie is Channa Koeslag uit Soesterberg. ,,Vandaag kregen wij het verdrietige nieuwes, dat Ruud van de route Soesterberg is afgehaald. Dit kan toch niet. Deze man is geweldig voor ons dorp. Als er één bezorger is van Post.nl die altijd op tijd is met leveren van de pakketten is het Ruud wel’’, zegt zij. Kesler heeft met zijn werkgever afgesproken dat hij de pers vooralsnog niet te woord staat over de kwestie. Volgens zijn zoon werkt hij 38 jaar voor de posterijen.