Actiegroepen tegen houtrook zijn lakse houding van gemeenten zat: ‘We gaan er druk achter zetten’

Houtrook­Vrij komt met actie om gemeenten te wijzen op hun verantwoor­de­lijk­heid: ‘Zijn de lakse houding zat’

De gemeente Zutphen kan vrijdag meerdere brieven met een handhavingsverzoek op de mat verwachten van burgers die last hebben van houtrook. De brief is opgesteld door Stichting HoutrookVrij die vindt dat de gemeente meldingen van houtrookoverlast negeert.