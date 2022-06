AD-verslaggever Esther (35) heeft slapeloze nachten om opvang: ‘Is er nog wel plek voor mijn kinderen?’

Sinds een dag loop ik met kriebels in mijn buik. Het zijn geen vlinders van verliefdheid, het is eerder die draai in de maag van examenstress. Of nog beter de zenuwen op die ene dag dat de telefoon vooral niét mocht overgaan. Sinds een dag voel ik me weer net als die onzekere 18-jarige die hoopt dat ze geslaagd is voor haar vwo-diploma. Want vandaag of morgen krijg ik te horen of er nog een plekje is voor mijn kinderen op de kinderopvang.