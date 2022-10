Advies van Remkes geeft boeren ‘iets’ van lucht: ‘Het is positief dat hij in de huid van de boer kruipt’

Na 3 jaar éindelijk weer een volwaardig Flirting With The Blues: ‘Zoals we dat gewend zijn’

Vorig jaar was er een sterk ingekrompen editie, en in 2020 ging het festival helemaal niet door. Maar nu is er weer een volwaardig Flirting With The Blues in Amersfoort. ,,Zoals we dat gewend zijn’’, zegt Bart de Lange, samen met Hans van Horck organisator van het evenement.

