AFAS werkt aan innovatiecampus in Leusden, maar: ‘Eerst moeten er vluchtelingen opgevangen worden’

Bloemen voor ‘held van Baarn’, die hulpeloze 88-jarige vond: ‘Hij heeft pijn, maar gelukkig geen ernstig letsel’

Toen Reinier de Ruijter (47) afgelopen zaterdag de krant rondbracht in Baarn, hoorde hij een vreemd geluid bij het openen van een brievenbus. Een 88-jarige man riep zachtjes om hulp nadat hij was gevallen in zijn woning. Woensdagochtend betuigde de Baarnse burgemeester zijn dank aan de krantenbezorger.

16 maart