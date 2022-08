Afslag Amerena en Schuilenburg in Amersfoort twee weken dicht

Unieke maatregel op de Veluwe: overdag verboden te beregenen met grondwater

Voor het eerst in de geschiedenis mag op de Veluwe overdag niet meer worden beregend met grondwater. Vanwege de aanhoudende droogte mag vanaf vrijdag grondwater alleen nog ’s nachts - tussen 22.00 en 07.00 uur - worden gebruikt om te besproeien. ,,Op dit moment zien we de grondwaterstanden hard dalen en de grondwatervoorraad slinken. Uitbreiding van de maatregelen is onvermijdelijk.”

24 augustus