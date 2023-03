Agenda Amersfoort: dit is er allemaal te doen deze week

Bas Epskamp (27) na 22 jaar voor het eerst basisspe­ler bij SO Soest: ‘Op deze leeftijd aansluiten is wel gek’

Na een actie en een knal bracht Bas Epskamp SO Soest op de goede weg naar een 2-1 overwinning op Hooglanderveen. De 27-jarige linksachter is dit seizoen doorgebroken en een tekenend voorbeeld voor het nieuwe beleid. ,,Er waren gewoon betere linksbacks, dus was ik niet in beeld.”