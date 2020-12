Agenten gewond bij aanval in woonwagenkamp in Baarn: meerdere arrestaties voor poging tot doodslag

Precieze details over wat er zich in het kamp heeft afgespeeld, kan politiewoordvoerster Ellen de Heer woensdagavond nog niet geven. Zij spreekt eerdere berichten tegen dat het ging om een inval. ,,Wij reageerden aan het eind van de middag op een melding van iemand die had gezien dat er vuurwerk werd overgebracht van een auto naar een woning. Toen we dat wilden controleren, kwamen er mensen in verzet, de agenten werden aangevallen.”



Drie politiemensen raakten gewond. De Heer: ,,De verwondingen zijn niet levensbedreigend, maar ze moesten zich wel laten behandelen in het ziekenhuis.”