Agenten in Leusden een dagje ‘te huur’

Rent a Cop, zo heette de facebook-actie waarbij de agenten Thom (Leusden) en Jorn (Woudenberg) de inwoners in de afgelopen weken opriepen met suggesties te komen. Dat bleek niet aan dovemansoren gericht: de agenten ontvingen 123 verzoeken om zich ergens te laten zien en er eventueel controles uit te voeren. Hun oproep werd door 6500 mensen gelezen.



Het waren er veel meer dan verwacht, vertelt Thom halverwege de ‘Huur een Agent dag’ op het politiebureau in Leusden. ,,We hebben de hulp in moeten roepen van agenten in opleiding en van boa’s (geüniformeerde toezichthouders, red.), en dan nog komen we vandaag niet toe aan alle verzoeken. Dat is op zich geen ramp, omdat we over een maand weer zo’n dag inroosteren. Daarna gaan we er wat ons betreft mee door, want het levert ons veel informatie op en het publiek voelt zich gehoord en is er blij mee.’’