Agressieve naakte zwerver in Soest veroordeeld voor diefstal fiets en vernieling

De zwerver die de afgelopen maanden voor overlast zorgde in de polder tussen Soest en Amersfoort, is vandaag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor diefstal van een fiets en vernieling van een bestelbus. De rechter legde de 45-jarige T.K. een boete van 300 euro en een taakstraf van twintig uur op, plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar. T.K. was vandaag niet in de rechtszaal aanwezig.