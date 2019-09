Agressieve zwerver in Soest vanavond weer opgepakt

updateDe zwerver die de afgelopen maanden voor overlast zorgde in de polder tussen Soest en Amersfoort, is vanavond ondanks een gebiedsverbod weer opgepakt in de buurt van de schaapskooi waar hij bivakkeerde. Vanmiddag werd hij door de rechter bij verstek veroordeeld voor fietsendiefstal en vernieling.

De man, die in juli door de zwerver met een stuk hout was geslagen en een blauw oog en een pijnlijke rug opliep, zag hem vanavond rond kwart voor acht lopen op de Ferdinand Huycklaan. Hij belde de politie omdat hij meentde dat de man zich binnen een straal van 1 kilometer van de schaapskooi bevond, wat volgens het gebiedsverbod verboden is.

Verbijsterd

De politie hield de man aan op de hoek van de Eemweg en de Lange Brinkweg, maar tot verbijstering van het slachtoffer liet de politie hem weer gaan. ,,Hij zou buiten het verbodsgebied lopen, maar de politie vond ook dat hij rustig was en liet hem daarom lopen‘’, zegt hij. ,,Dat is niet aanvaardbaar. Hij was duidelijk op verboden terrein, ik ga hier werk van maken. Later op de avond liep hij rond het dierenasiel aan de Eemweg, meldden omwonenden. Die bevestigen dat hij de laatste tijd weer vaker rondloopt in de omgeving.

De zwerver, de 45-jarige T.K. die naar eigen zeggen uit Hoevelaken kwam, is vandaag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor diefstal van een fiets en vernieling van een bestelbus. De rechter legde de 45-jarige T.K. een boete van 300 euro en een taakstraf van twintig uur op, plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar.

De man, die in 2016 al een taakstraf kreeg voor insluiping in een woning, stal in mei een fiets in Soest. Hij kon worden opgespoord aan de hand van bewakingsbeelden. Een maand later gooide hij bij een ruzie een fiets tegen een bestelbus in Baarn.

Mishandeling

T.K., die in een schaapskooi langs de Peter van den Breemerweg woonde, mishandelde in juli een boer. Ze kregen ruzie omdat de zwerver de afrastering had doorgeknipt. De politie zette daarop een zoektocht met speurhonden op touw, maar T.K. hield zich schuil. Een dag later werd hij alsnog gepakt.

Naakt

Andere boeren in de omgeving vertelden dat de man vaker in de buurt rondliep, naakt soms, en regelmatig schreeuwde en met zijn armen zwaaide. Dit voorjaar kreeg hij bovendien een toegangsverbod bij de Jumbo supermarkt in Soest-Zuid, omdat hij een tas met boodschappen van een klant probeerde te stelen.

Na de mishandeling was de maat vol voor de gemeente Soest. T.K. kreeg een gebiedsverbod, die hij binnen enkele dagen al schond. De schaapskooi werd begin augustus ontruimd in de hoop dat hij zich er na zijn eventuele vrijlating niet meer zal vestigen.

Op 21 november staat T.K. voor de rechter voor de mishandeling.