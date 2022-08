Airco loeit maximaal en de winkeldeur staat wagenwijd open: ‘Ik geef toe, het is verspilling’

Man ternauwer­nood aan de dood ontsnapt na duik in het zwembad: ‘Gebeurt vaker tijdens de hitte’

Een 74-jarige man uit Achterveld heeft sinds woensdagavond zijn leven te danken aan twee oplettende zwembadmedewerkers. De man raakte in het bad in De Glind onwel, zakte naar de bodem, werd tenauwernood in bewusteloze toestand uit het water getrokken en nét op tijd gereanimeerd. ,,Deze dames hebben levensreddend werk verricht.”

11 augustus