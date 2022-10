Albert (37) geeft lokaal gekapt hout een nieuw leven met zijn meubels: ‘Er is genoeg in de buurt’

Chagrijn in Nijkerk om verdwijnen uit­laatstro­ken, maar halve kilometer lopen met hondenpoep is voorbij

Komen de uitlaatstroken te vervallen? Grrr. Overal een aanlijn- en opruimplicht? Mmh. Oh, wel meer afvalbakken? Werd tijd. Kortom, verdeeldheid troef bij de baasjes in het Nijkerker Stadspark over het nieuwe strijdplan tegen de hondenpoep.

