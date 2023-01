Albertine van Vliet benoemd tot waarnemend burgemeester van Bunschoten

Albertine van Vliet is benoemd tot waarnemend burgemeester van Bunschoten tot Melis van de Groep is hersteld en zijn taken weer kan oppakken. Van Vliet woont in Amersfoort en is tussen 2000 en 2010 daar ook burgemeester geweest.

Het is voor de nieuwe waarnemend burgemeester niet de eerste keer dat ze deze rol op zich neemt. Zo is ze al in Wijk bij Duurstede, De Ronde Venen, Enkhuizen, Gooise Meren en Bussum waarnemend burgemeester geweest.

Herbenoemd voor derde termijn

Melis van de Groep is sinds 2006 burgemeester van Bunschoten. In 2018 werd hij herbenoemd voor zijn derde termijn van zes jaar. Hij kondigde in december aan dat hij door fysieke problemen gedwongen wordt zijn taken tijdelijk te verminderen. Wethouder en locoburgemeester Rick Beukers neemt sindsdien zijn taken over.

Omdat het herstel van de burgemeester naar verwachting nog enige tijd gaat duren, heeft de commissaris van de Koning per 1 februari Albertine van Vliet tot waarnemend burgemeester benoemd. Dat is gebruikelijk als een burgemeester voor langere tijd niet aanwezig is.

